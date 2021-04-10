​Клопп высказался после первой домашней победы «Ливерпуля» в АПЛ в 2021 году

В субботу «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Астон Виллу» (2:1) в календарном матче чемпионата Англии. Это была первая домашняя победа мерсисайдцев в Премьер-лиге с 16 декабря прошлого года. После игры комментарий дал рулевой «красных» Юрген Клопп.

«Мы доминировали в матче, но допустили одну ошибку и пропустили гол. Затем мы сравняли счёт, но гол не засчитали, поэтому в перерыве настроение было не лучшим. Однако нам не нужно было дополнительно мотивировать игроков. Они понимали, что если будут продолжать так играть, то моменты будут. Мы справились. Это настоящее облегчение», - рассказал Клопп Sky Sports.