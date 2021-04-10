Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Клопп высказался после первой домашней победы «Ливерпуля» в АПЛ в 2021 году

10 Апреля 2021, 20:17,

В субботу «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Астон Виллу» (2:1) в календарном матче чемпионата Англии. Это была первая домашняя победа мерсисайдцев в Премьер-лиге с 16 декабря прошлого года. После игры комментарий дал рулевой «красных» Юрген Клопп.

«Мы доминировали в матче, но допустили одну ошибку и пропустили гол. Затем мы сравняли счёт, но гол не засчитали, поэтому в перерыве настроение было не лучшим. Однако нам не нужно было дополнительно мотивировать игроков. Они понимали, что если будут продолжать так играть, то моменты будут. Мы справились. Это настоящее облегчение», - рассказал Клопп Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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