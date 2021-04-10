Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» на 90-й минуте дожал «Астон Виллу»

10 Апреля 2021, 19:00,

В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Астон Виллу», которая максимально осложнила жизнь чемпиону. Бирмингемцы выиграли первый тайм после гола Олли Уоткинса на 43-й минуте. Впрочем, «красные» прибавили после перерыва. Мохамед Салах отыграл один мяч, а на 90-й минуте Трент Александер-Арнольд вырвал победу - 2:1.

«Ливерпуль» вернулся в зону Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
    43' Уоткинс Олли (0:1)
(1:1) Салах Мохамед 57'    
(2:1) Александер-Арнольд Трент 90'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Филлипс Натаниэль Кабак Озан   89' (Шакири Джердан (   89') Робертсон Эндрю   74' Вейналдум Джорджиньо   70' (Алькантара Тьяго (   70') Фабиньо Энрике Милнер Джеймс   65' Салах Мохамед Фирмино Роберто   75' (Мане Садио (   75') Жота Диогу
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс Кейта Наби Уильямс Рис III Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель Дэвис Бен II
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри   25' Мингс Тайрон Таргетт Мэтт   73' Макгинн Джон Накамба Марвелус   66' (Баркли Росс (   66') Соарес Дуглас   49' Траоре Бертран   68' (Эль-Гази Анвар (   68') Уоткинс Олли   85' Трезеге   82' (Рамси Джакоб (   82')
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед Энгельс Бьорн Дэвис Кинан Тейлор Нил Хитон Том Хаус Кортни
10 апреля. Стадион "Энфилд".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Астон Вилла
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