«Ливерпуль» на 90-й минуте дожал «Астон Виллу»

|
10 Апреля 2021, 19:00,
|
|
В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Астон Виллу», которая максимально осложнила жизнь чемпиону. Бирмингемцы выиграли первый тайм после гола Олли Уоткинса на 43-й минуте. Впрочем, «красные» прибавили после перерыва. Мохамед Салах отыграл один мяч, а на 90-й минуте Трент Александер-Арнольд вырвал победу - 2:1.
«Ливерпуль» вернулся в зону Лиги чемпионов.
Протокол игры
|Ливерпуль
|2:1
|Астон Вилла
|43' Уоткинс Олли (0:1)
|(1:1) Салах Мохамед 57'
|(2:1) Александер-Арнольд Трент 90'
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Филлипс Натаниэль • Кабак Озан 89' ( Шакири Джердан ( 89') • Робертсон Эндрю • 74'Вейналдум Джорджиньо 70' ( Алькантара Тьяго ( 70') • Фабиньо Энрике • Милнер Джеймс • 65'Салах Мохамед • Фирмино Роберто 75' ( Мане Садио ( 75') • Жота Диогу
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс • Кейта Наби • Уильямс Рис III • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель • Дэвис Бен II
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри • 25'Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • 73'Макгинн Джон • Накамба Марвелус 66' ( Баркли Росс ( 66') • Соарес Дуглас • 49'Траоре Бертран 68' ( Эль-Гази Анвар ( 68') • Уоткинс Олли • 85'Трезеге 82' ( Рамси Джакоб ( 82')
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед • Энгельс Бьорн • Дэвис Кинан • Тейлор Нил • Хитон Том • Хаус Кортни
10 апреля. Стадион "Энфилд".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Астон Вилла