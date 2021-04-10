«Ливерпуль» выкупит Кабака

Руководство «Ливерпуля» задумалось над выкупом прав на защитника Озана Кабака у гельзенкирхенского «Шальке», об этом рапортует 90min.

Согласно сведениям источника, мерсисайдцы довольны уровнем игры 21-летнего турецкого футболиста. В составе английского гранда он выступает на правах аренды.

«Ливерпуль» намерен воспользоваться правом выкупа игрока за 21 миллион евро. Ожидается, что сделка будет оформлена по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кабак провел шесть поединков, в которых получил две желтые карточки.