Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» выкупит Кабака

10 Апреля 2021, 11:23,

Руководство «Ливерпуля» задумалось над выкупом прав на защитника Озана Кабака у гельзенкирхенского «Шальке», об этом рапортует 90min.

Согласно сведениям источника, мерсисайдцы довольны уровнем игры 21-летнего турецкого футболиста. В составе английского гранда он выступает на правах аренды.

«Ливерпуль» намерен воспользоваться правом выкупа игрока за 21 миллион евро. Ожидается, что сделка будет оформлена по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кабак провел шесть поединков, в которых получил две желтые карточки.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Озан Кабак
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