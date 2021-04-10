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Каррагер: «У «Арсенала» могут возникнуть проблемы с Обамеянгом»

10 Апреля 2021, 10:18,

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер подверг критике форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Руководству «канониров» нужно начинать беспокоиться. Вполне возможно, что может повториться ситуация, которая была с Месутом Озилом. Если игрок получает огромную зарплату, он должен ее отрабатывать», - приводит слова Каррагера Sky Sports.

31-летний габонский нападающий защищает цвета лондонского коллектива с 2018-го года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Пьер-Эмерик провел 25 поединков, отметившись девятью голами и результативной передачей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Джейми Каррагер
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Комментарии (2)
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0
just a man
10 Апреля 2021, 13:02

С таким тренером Арсенал вечный середняк. Лучше будет если Венгер вернется.

1
LMI
10 Апреля 2021, 12:44

Привет тебе Джейми, ты где спал весь этот сезон, или бухал ? Проблемы с Обамеянгом у нас уже идут начиная со второго тура. Ау!!! Ситуация как с Озилом давно повторилась. Очнулся

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