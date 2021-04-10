Каррагер: «У «Арсенала» могут возникнуть проблемы с Обамеянгом»

|
10 Апреля 2021, 10:18,
|
|
Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер подверг критике форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Руководству «канониров» нужно начинать беспокоиться. Вполне возможно, что может повториться ситуация, которая была с Месутом Озилом. Если игрок получает огромную зарплату, он должен ее отрабатывать», - приводит слова Каррагера Sky Sports.
31-летний габонский нападающий защищает цвета лондонского коллектива с 2018-го года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Пьер-Эмерик провел 25 поединков, отметившись девятью голами и результативной передачей.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Джейми Каррагер
С таким тренером Арсенал вечный середняк. Лучше будет если Венгер вернется.
Привет тебе Джейми, ты где спал весь этот сезон, или бухал ? Проблемы с Обамеянгом у нас уже идут начиная со второго тура. Ау!!! Ситуация как с Озилом давно повторилась. Очнулся