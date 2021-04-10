Клопп: «Мане - классный игрок, но сейчас он находится не в лучшей форме»

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10 Апреля 2021, 09:17,
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Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о текущей форме сенегальского нападающего команды Садио Мане. 29-летний африканец не забивает в АПЛ с 31-го января.
«Все знают, насколько Садио крутой футболист. Он многое сделал для команды. Но в настоящий момент Мане находится не в лучшей форме. У каждого игрока бывает такое, однако мы работаем над этим. Это все, что я хочу сказать по этому поводу», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Мане провел 27 поединков, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Юрген Клопп, Садио Мане