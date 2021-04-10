Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп: «Мане - классный игрок, но сейчас он находится не в лучшей форме»

10 Апреля 2021, 09:17,

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о текущей форме сенегальского нападающего команды Садио Мане. 29-летний африканец не забивает в АПЛ с 31-го января.

«Все знают, насколько Садио крутой футболист. Он многое сделал для команды. Но в настоящий момент Мане находится не в лучшей форме. У каждого игрока бывает такое, однако мы работаем над этим. Это все, что я хочу сказать по этому поводу», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Мане провел 27 поединков, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Садио Мане
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