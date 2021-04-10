Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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10 Апреля 2021, 09:09,
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Словенский голкипер Ян Облак, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
Согласно информации 90min, интерес к 28-летнему вратарю проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят пригласить Облака в связи с назревающим уходом Давида де Хеа. Испанец может быть продан или отправлен в аренду грядущим летом.
Что касается самого Облака, то он не против перейти в манкунианский гранд, если клубы договорятся о деталях трансфера.
За «Атлетико» Ян играет с 2014-го года. В текущем сезоне Примеры он провел 29 матчей и пропустил 19 голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ян Облак
А ДеХеа к матрасникам