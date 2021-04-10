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Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед»

10 Апреля 2021, 09:09,

Словенский голкипер Ян Облак, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Согласно информации 90min, интерес к 28-летнему вратарю проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят пригласить Облака в связи с назревающим уходом Давида де Хеа. Испанец может быть продан или отправлен в аренду грядущим летом.

Что касается самого Облака, то он не против перейти в манкунианский гранд, если клубы договорятся о деталях трансфера.

За «Атлетико» Ян играет с 2014-го года. В текущем сезоне Примеры он провел 29 матчей и пропустил 19 голов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Ян Облак
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
10 Апреля 2021, 13:26
И это будет ошибка Облака, лучше получить надбавку к зарплате, основа клуба, зачем ему куда-то идти, есть опыт Гризи.)) ну или Буффона
0
Nick Dimon
10 Апреля 2021, 12:25

А ДеХеа к матрасникам

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