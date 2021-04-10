«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Баварии»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг, который покинет немецкий гранд грядущим летом, имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует Sport Bild.

Согласно сведениям источника, заполучить 32-летнего немецкого футболиста в свои ряды хочет лондонский «Тоттенхэм». Руководство «шпор» считает Боатенга выгодным подписанием, ведь по окончании сезона он станет свободным агентом.

В составе «Баварии» Жером играет с 2011-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии защитник провел 22 встречи, отметившись голом и ассистом.