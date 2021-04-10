Гвардиола отреагировал на интерес клубов АПЛ к Агуэро

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию об интересе английских клубов к нападающему Серхио Агуэро, контракт которого с «горожанами» истекает летом текущего года.

«Агуэро может остаться АПЛ? Желаю ему только всего хорошего. Пусть он найдет лучшее место для последних лет карьеры. Мы с уважением примем его выбор. Поддержим его в любом случае», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.

32-летний аргентинский бомбардир выступает за английский топ-клуб с 2011-го года. В текущем сезоне АПЛ Серхио провел восемь поединков, отметившись одним голом.