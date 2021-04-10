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Гвардиола отреагировал на интерес клубов АПЛ к Агуэро

10 Апреля 2021, 09:01,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию об интересе английских клубов к нападающему Серхио Агуэро, контракт которого с «горожанами» истекает летом текущего года.

«Агуэро может остаться АПЛ? Желаю ему только всего хорошего. Пусть он найдет лучшее место для последних лет карьеры. Мы с уважением примем его выбор. Поддержим его в любом случае», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.

32-летний аргентинский бомбардир выступает за английский топ-клуб с 2011-го года. В текущем сезоне АПЛ Серхио провел восемь поединков, отметившись одним голом.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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