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Лэмпард: «В последние недели мне поступило несколько предложений»

09 Апреля 2021, 23:34,

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что отклонил несколько предложений в последние недели.

«Футбол поглотил мою жизнь, сначала в качестве игрока, а затем – тренера. Конечно, никто не хочет терять работу, но в самом начале вашей карьеры – это может случиться, независимо от того, как вы хороши. Увольнение дало мне намного больше времени, чтобы побыть дома в кругу семьи. В последние недели поступило несколько предложений, которые не совсем мне подходят, я отклонил их», - цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Напомним, что Лэмпард был уволен с поста главного тренера «Челси» в январе.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фрэнк Лэмпард
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