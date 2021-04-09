Лэмпард: «В последние недели мне поступило несколько предложений»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что отклонил несколько предложений в последние недели.

«Футбол поглотил мою жизнь, сначала в качестве игрока, а затем – тренера. Конечно, никто не хочет терять работу, но в самом начале вашей карьеры – это может случиться, независимо от того, как вы хороши. Увольнение дало мне намного больше времени, чтобы побыть дома в кругу семьи. В последние недели поступило несколько предложений, которые не совсем мне подходят, я отклонил их», - цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Напомним, что Лэмпард был уволен с поста главного тренера «Челси» в январе.