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​Сульшер – об 1:6 от «Тоттенхэма» в первом круге: «Наша гордость была задета»

09 Апреля 2021, 18:26,

В воскресенье в главном матче тридцать первого тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед». В первом круге «шпоры» победили на «Олд Траффорд» со счётом 6:1. Наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер вспомнил о том результате.

«Наша гордость была задета. Мы не были собой, проигрывая так, и мы знаем это. Мы сами усложнили для себя игру, оставшись вдесятером. Плюс сказалась короткая предсезонка. Мы не соответствовали стандартам.

Уверен, мои футболисты захотят доказать, что они лучше. Мы смогли улучшить уровень физической подготовки, чего тогда нам не хватало. Мы остались вдесятером, и слишком завелись из-за этой ситуации. Тот матч многому нас научил. Уверен, что на этот раз мы выступим лучше», - цитирует Сульшера сайт Sky Sports.   

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Уле Гуннар Сульшер
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