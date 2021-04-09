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​Клопп: «Кейта принял досрочную замену, всё в порядке»

09 Апреля 2021, 17:34,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу замены Наби Кейта в матче Лиги чемпионов против «Реала». Гвинейский футболист был заменён уже на сорок второй минуте поединка в Мадриде.

«Вероятно, вы задаёте вопрос о Кейта из-за его досрочной замены в последней игре. Это было решение, которое я принял на тот момент. Нам нужно было склонить течение игры в нашу пользу. Сделать это без перестановок было сложно.

Вчера мы с Кейта поговорили, всё в порядке. Я объяснил своё решение, и он его принял. Мы продолжаем работать», - сказал Клопп журналистам на пятничной пресс-конференции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Наби Кейта
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