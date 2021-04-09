​Матчи тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи ближайшего тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания. Кроме того, футболисты будут выходить на футбольное поле с траурными повязками на рукавах, сообщает пресс-служба АПЛ.

Девятого апреля из жизни ушёл принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II. Он всего два месяца не дожил до своего столетия.

Тридцать первый тур чемпионата Англии будет открываться уже в пятницу вечером матчем между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном». Стартовый свисток футболисты команд услышат в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.