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«Манчестер Юнайтед» хочет оправить де Хеа в аренду

09 Апреля 2021, 13:04,

Испанский голкипер Давид де Хеа, потерявший место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона, об этом сообщает ESPN.

Согласно данным источника, манкунианский гранд намерен отправить 30-летнего вратаря в аренду. Таким образом «красные дьяволы» рассчитывают уменьшить расходы на заработную плату игрока. Этот вариант будет выгоден и для де Хеа, поскольку голкипер может найти команду, в которой будет получать стабильную игровую практику.

Давид выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне АПЛ испанец сыграл 24 матча и пропустил 27 голов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа
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