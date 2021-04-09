«Манчестер Юнайтед» хочет оправить де Хеа в аренду

Испанский голкипер Давид де Хеа, потерявший место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона, об этом сообщает ESPN.

Согласно данным источника, манкунианский гранд намерен отправить 30-летнего вратаря в аренду. Таким образом «красные дьяволы» рассчитывают уменьшить расходы на заработную плату игрока. Этот вариант будет выгоден и для де Хеа, поскольку голкипер может найти команду, в которой будет получать стабильную игровую практику.

Давид выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне АПЛ испанец сыграл 24 матча и пропустил 27 голов.