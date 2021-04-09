Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Очередной клуб АПЛ претендует на Агуэро

09 Апреля 2021, 10:54,

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» в связи с истечением срока трудового договора, попал в сферу интересов очередного английского клуба.

Согласно данным 90Min, подписать 32-летнего бомбардира планирует «Лидс». Руководство клуба готово побороться за нападающего с лондонскими «Челси» и «Тоттенхэмом». Также интерес к футболисту проявляют каталонская «Барселона», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Серхио выступает за «Манчестер Сити» с 2011-го года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард провел девять поединков, отметившись одним забитым мячом.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Агуэро, Лидс
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
09 Апреля 2021, 12:00

Лидс?Вы серьезно????А что,хозяин клуба стал шейх с ОАЭ,или клуб борется за первое место с МС в АПЛ????

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