Скоулз: «Без де Хеа «Манчестер Юнайтед» был бы в середине таблицы»

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08 Апреля 2021, 23:22,
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз лестно высказался о голкипере «манкунианцев» Давиде де Хеа.
«Де Хеа делает невероятные вещи уже несколько лет, без него «Манчестер Юнайтед» был бы в середине таблицы. Не буду списывать его со счетов и говорить, что Хендерсон стал первым номером. Невозможно угодить сразу двум вратарям, Сульшер говорит, что у него два первых номера – это странно… У Хендерсона появился шанс, пока Давид был занят, но смог ли Дин убедить наставника? Это большой вопрос», - цитирует Скоулза Daily Mail.
24-летний Хендерсон сыграл двадцать матчей за «манкунианцев» в нынешнем сезоне, в которых пропустил четырнадцать голов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Пол Скоулз