Скоулз: «Без де Хеа «Манчестер Юнайтед» был бы в середине таблицы»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз лестно высказался о голкипере «манкунианцев» Давиде де Хеа.

«Де Хеа делает невероятные вещи уже несколько лет, без него «Манчестер Юнайтед» был бы в середине таблицы. Не буду списывать его со счетов и говорить, что Хендерсон стал первым номером. Невозможно угодить сразу двум вратарям, Сульшер говорит, что у него два первых номера – это странно… У Хендерсона появился шанс, пока Давид был занят, но смог ли Дин убедить наставника? Это большой вопрос», - цитирует Скоулза Daily Mail.

24-летний Хендерсон сыграл двадцать матчей за «манкунианцев» в нынешнем сезоне, в которых пропустил четырнадцать голов.