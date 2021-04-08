Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Скоулз: «Без де Хеа «Манчестер Юнайтед» был бы в середине таблицы»

08 Апреля 2021, 23:22,

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз лестно высказался о голкипере «манкунианцев» Давиде де Хеа.

«Де Хеа делает невероятные вещи уже несколько лет, без него «Манчестер Юнайтед» был бы в середине таблицы. Не буду списывать его со счетов и говорить, что Хендерсон стал первым номером. Невозможно угодить сразу двум вратарям, Сульшер говорит, что у него два первых номера – это странно… У Хендерсона появился шанс, пока Давид был занят, но смог ли Дин убедить наставника? Это большой вопрос», - цитирует Скоулза Daily Mail.

24-летний Хендерсон сыграл двадцать матчей за «манкунианцев» в нынешнем сезоне, в которых пропустил четырнадцать голов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Пол Скоулз
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола