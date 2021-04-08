Кавани ведёт переговоры с «Бока Хуниорс»

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08 Апреля 2021, 21:54,
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может переехать в Аргентину.
По информации ESPN, уругваец близок к переходу в «Бока Хуниорс», переговоры с Кавани ведёт президент аргентинского клуба Хуар Роман Рикельме. «Манчестер Юнайтед» имеет возможность продлить контракт с Эдинсоном ещё на год, но решение об этом будет приниматься после того, как нападающий восстановится от травмы.
34-летний Кавани сыграл двадцать семь матчей за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Эдинсон присоединился к «манкунианцам» в октябре прошлого года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Бока Хуниорс, Трансферы футбола - лето 2021