Кавани ведёт переговоры с «Бока Хуниорс»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может переехать в Аргентину.

По информации ESPN, уругваец близок к переходу в «Бока Хуниорс», переговоры с Кавани ведёт президент аргентинского клуба Хуар Роман Рикельме. «Манчестер Юнайтед» имеет возможность продлить контракт с Эдинсоном ещё на год, но решение об этом будет приниматься после того, как нападающий восстановится от травмы.

34-летний Кавани сыграл двадцать семь матчей за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Эдинсон присоединился к «манкунианцам» в октябре прошлого года.