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Агент: «Думаю, что в ближайшее время Абрамович предложит новый контракт Жоржиньо»

08 Апреля 2021, 20:20,

Жоау Сантуш, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, высказался о возможном возвращении своего клиента в Италию.

«Жоржиньо хочет вернуться в Италию, если этого хочет и «Наполи», то мой клиент будет позитивно настроен на переговоры. Он стоит 50 миллионов евро, есть ещё два года контракта с «Челси». Думаю, что уже в ближайшее время Абрамович предложит ему новое соглашение.

Переход в «Ювентус»? Моего клиента интересует не только этот клуб, но и «Милан» с «Интером», - цитирует Сантуша Radio Kiss Kiss.

29-летний полузащитник сыграл тридцать матчей за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Жоржиньо
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