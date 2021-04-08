«Наполи» не будет выкупать Бакайоко

Полузащитник Тьемуа Бакайоко покинет «Наполи».

Как сообщает Footmercato, руководство неаполитанского клуба приняло решение не выкупать футболиста у «Челси». Отмечается, что Бакайоко может вернуться во Францию, где в его услугах заинтересованы сразу два клуба - «ПСЖ» и «Лион».

26-летний полузащитник сыграл тридцать шесть матчей за «Наполи» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Контракт Бакайоко с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в двадцать пять миллионов евро.