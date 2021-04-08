Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Де Брёйне: «Если проведу в «Манчестер Сити» десять лет, это будет что-то особенное»

08 Апреля 2021, 19:37,

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в среду подписал новый контракт с клубом. Трудовой договор рассчитан до конца июня 2025 года.

«Я выступаю за «Манчестер Сити» уже шесть лет. За это время мы добились невероятного прогресса. Команда серьёзно изменилась – многие ушли, и их места заняли новые футболисты. Очень приятно, что ко мне есть доверие, которое позволит мне провести здесь ещё четыре года. Если я проведу в «Манчестер Сити» десять лет, это будет что-то особенное», - сказал де Брёйне клубному подкасту «горожан».  

В 255 матчах за «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне забил 65 голов и отдал 105 голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола