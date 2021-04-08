​Де Брёйне: «Если проведу в «Манчестер Сити» десять лет, это будет что-то особенное»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в среду подписал новый контракт с клубом. Трудовой договор рассчитан до конца июня 2025 года.

«Я выступаю за «Манчестер Сити» уже шесть лет. За это время мы добились невероятного прогресса. Команда серьёзно изменилась – многие ушли, и их места заняли новые футболисты. Очень приятно, что ко мне есть доверие, которое позволит мне провести здесь ещё четыре года. Если я проведу в «Манчестер Сити» десять лет, это будет что-то особенное», - сказал де Брёйне клубному подкасту «горожан».

В 255 матчах за «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне забил 65 голов и отдал 105 голевых передач.