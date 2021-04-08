​Кулушевски снова на радаре «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Ювентуса» Деян Кулушевски снова оказался на радаре «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Calciomercato. Впрочем, туринский клуб не планирует расставаться со шведским футболистом в обозримом будущем, подчёркивает источник.

В нынешнем сезоне Деян Кулушевски провёл за «Ювентус» тридцать семь матчей в различных соревнованиях. На счету шведа пять забитых голов и четыре результативных паса на партнёров по команде.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.