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​Кулушевски снова на радаре «Манчестер Юнайтед»

08 Апреля 2021, 18:59,

Вингер «Ювентуса» Деян Кулушевски снова оказался на радаре «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Calciomercato. Впрочем, туринский клуб не планирует расставаться со шведским футболистом в обозримом будущем, подчёркивает источник.

В нынешнем сезоне Деян Кулушевски провёл за «Ювентус» тридцать семь матчей в различных соревнованиях. На счету шведа пять забитых голов и четыре результативных паса на партнёров по команде.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Деян Кулушевски
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