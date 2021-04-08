​Бэйл сообщил, что видел НЛО

Форвард «Тоттенхэма» Гарет Бэйл рассказал о том, что однажды он видел неопознанный летающий объект.

«Существует много теорий заговора и есть кадры с НЛО, которые были опубликованы правительством США. Это определённо НЛО, 100%. Были видеозаписи. На самом деле я и сам однажды видел НЛО», - приводит слова Бэйла The Sun, ссылаясь на клубный канал «Тоттенхэма» в YouTube.

В нынешнем сезоне Гарет Бэйл провёл за «Тоттенхэм» двадцать шесть матчей во всех соревнованиях. В них валлиец записал на свой счёт десять голов и три результативных паса на партнёров.

Напомним, что права на Гарета Бэйла принадлежат «Реалу».