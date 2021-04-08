Жоржиньо хотел бы вернуться в «Наполи»

Опорный полузащитник Жоржиньо, выступающий в чемпионате Англии за лондонский «Челси», прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в «Наполи».

«Я провел прекрасное время в Неаполе, люблю этот город и местных болельщиков. Сейчас я не задумываюсь о возвращении, ведь у меня действующий контракт с «Челси». Однако, если в будущем появится такая возможность, я бы хотел вернуться», - приводит слова 29-летнего футболиста издание Football-Italia.

Напомним, что Жоржиньо защищал цвета «Наполи» с 2014-го по 2018-й год. С лета 2018-го года итальянский хавбек выступает за «Челси».