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Жоржиньо хотел бы вернуться в «Наполи»

08 Апреля 2021, 11:42,

Опорный полузащитник Жоржиньо, выступающий в чемпионате Англии за лондонский «Челси», прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в «Наполи».

«Я провел прекрасное время в Неаполе, люблю этот город и местных болельщиков. Сейчас я не задумываюсь о возвращении, ведь у меня действующий контракт с «Челси». Однако, если в будущем появится такая возможность, я бы хотел вернуться», - приводит слова 29-летнего футболиста издание Football-Italia.

Напомним, что Жоржиньо защищал цвета «Наполи» с 2014-го по 2018-й год. С лета 2018-го года итальянский хавбек выступает за «Челси».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Жоржиньо
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