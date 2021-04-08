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«Манчестер Юнайтед» назвал стоимость Лингарда

08 Апреля 2021, 11:27,

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать атакующего полузащитника Джесси Лингарда в летнее трансферное окно, утверждает таблоид Daily Mirror.

По данным издания, манкунианский клуб рассчитывает выручить с трасфера 28-летнего футболиста 30 миллионов фунтов (~35 миллионов евро).

В настоящий момент полузащитник выступает на правах аренды за «Вест Хэм». Лингард провел восемь матчей в составе «молотобойцев» в рамках чемпионата Англии, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Арендное соглашение Джесси с лондонским клубом истекает грядущим летом.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Джесси Лингард
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Комментарии (1)
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dreams UnnoPeso
08 Апреля 2021, 13:38

ума лишились? ему цена 10-15 и то максимум. чувак на эмоциях показал несколько хороших игр и уже "легенда манчестера")) стоит отметить что хорош он в Вест Хэме, команде, которая и без него выступала выше всех похвал. ещё сезон так отгоняет, тогда да, можно уже что то говорить о его достижениях

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