«Манчестер Юнайтед» назвал стоимость Лингарда

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08 Апреля 2021, 11:27,
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Руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать атакующего полузащитника Джесси Лингарда в летнее трансферное окно, утверждает таблоид Daily Mirror.
По данным издания, манкунианский клуб рассчитывает выручить с трасфера 28-летнего футболиста 30 миллионов фунтов (~35 миллионов евро).
В настоящий момент полузащитник выступает на правах аренды за «Вест Хэм». Лингард провел восемь матчей в составе «молотобойцев» в рамках чемпионата Англии, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Арендное соглашение Джесси с лондонским клубом истекает грядущим летом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Джесси Лингард
ума лишились? ему цена 10-15 и то максимум. чувак на эмоциях показал несколько хороших игр и уже "легенда манчестера")) стоит отметить что хорош он в Вест Хэме, команде, которая и без него выступала выше всех похвал. ещё сезон так отгоняет, тогда да, можно уже что то говорить о его достижениях