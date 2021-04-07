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Артета высказался о будущем Торрейры

07 Апреля 2021, 18:49,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о полузащитнике Лукасе Торрейре, выступающем за «Атлетико» на правах аренды.

«Конечно, мы поддерживаем связь с Лукасом. Все понимают, что он переживает не самое простое время. Он был очень привязан к своей маме и семье. Но сейчас не самое лучшее время, чтобы принимать решение, потому что в голове может быть каша.

Желание Торрейры вернуться в Южную Америку? Я понимаю его. Он чувствует необходимость быть ближе к своей семье. Но он должен принимать, что решение не только за ним, но и за клубами, всё зависит от нескольких сторон. Посмотрим, что произойдёт дальше», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Лукас Торрейра
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