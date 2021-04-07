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Виллиан – о расизме: «Иногда хочу удалить свои аккаунты в социальных сетях»

07 Апреля 2021, 16:49,

Вингер лондонского «Арсенала» Виллиан высказался о проблеме расизма.

«Я получал огромное количество оскорблений, которые касались и моей семьи. После всего этого я подумал: «Хватит, нужно что-то делать и принимать меры по отношению к людям, которые оскорбляют в интернете». Клуб нам очень помогает во всём, что касается борьбы с расизмом. Я никогда не перестану бороться с этим.

После получения оскорбительных сообщений я всегда хочу удалить свои аккаунты в социальных сетях. Я уже видел, что люди так делали, но через некоторое время меня начинает отпускать», - цитирует Виллиана журналист Джеймс Олли в «Твиттере».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Виллиан
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Комментарии (1)
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0
fireland
07 Апреля 2021, 17:36

А, то есть когда его оскорбляют, это плохо.
А когда эта крыса закрыла на фото лицо Конте, то это было хорошо.
Какие-то двойные стандарты у кудесника.

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