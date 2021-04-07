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Де Брёйне: «Показываю лучшую игру в карьере и знаю, что это не предел»

07 Апреля 2021, 13:04,

Бельгийский плеймейкер Кевин де Брёйне прокомментировал подписание нового трудового договора с «Манчестер Сити». Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до 2025-го года.

«Очень рад. Я чувствую себя как дома с первого дня нахождения в «Манчестер Сити». Люблю наших болельщиков, мои родные переехали в Манчестер, а я стал показывать отличную игру.

Этот клуб нацелен на трофеи. Здесь у меня есть все необходимое. Я показываю свой лучший футбол в карьере и знаю, что это еще не предел», - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний бельгиец сыграл 24 матча, забил пять голов и отдал 11 результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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1
Alex1972
07 Апреля 2021, 14:20

Хорош, креативен и неэгоистичен... Это главное в футболе....

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