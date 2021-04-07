Де Брёйне: «Показываю лучшую игру в карьере и знаю, что это не предел»

Бельгийский плеймейкер Кевин де Брёйне прокомментировал подписание нового трудового договора с «Манчестер Сити». Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до 2025-го года.

«Очень рад. Я чувствую себя как дома с первого дня нахождения в «Манчестер Сити». Люблю наших болельщиков, мои родные переехали в Манчестер, а я стал показывать отличную игру.

Этот клуб нацелен на трофеи. Здесь у меня есть все необходимое. Я показываю свой лучший футбол в карьере и знаю, что это еще не предел», - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний бельгиец сыграл 24 матча, забил пять голов и отдал 11 результативных передач.