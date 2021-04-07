«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с де Брёйне

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07 Апреля 2021, 12:33,
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Полузащитник Кевин де Брёйне пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Сити». Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до 2025-го года, об этом рапортует клубная пресс-служба.
29-летний бельгийский полузащитник выступает за английский топ-клуб с 2015-го года. Он перебрался в стан «горожан» из «Вольфсбурга».
Де Брёйне провел 255 поединков в составе «Манчестер Сити», записав на свой счет 65 забитых мячей и 105 голевых передач.
В текущем сезоне чемпионата Англии Кевин сыграл 24 матча, забил пять голов (два - с пенальти) и сделал 11 ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
Решение более чем правильное.... Он очень хорош....
рыжый капитан голубого корабля останется ещё на долго...
ай красава.. основной номинант на зм-2021.. )
Ожидаемо и очень хорошо что остался в сити , хотя конечно такого игрока хотела бы любая команда , желаю удачи этому парню .