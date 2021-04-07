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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с де Брёйне

07 Апреля 2021, 12:33,

Полузащитник Кевин де Брёйне пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Сити». Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до 2025-го года, об этом рапортует клубная пресс-служба.

29-летний бельгийский полузащитник выступает за английский топ-клуб с 2015-го года. Он перебрался в стан «горожан» из «Вольфсбурга».

Де Брёйне провел 255 поединков в составе «Манчестер Сити», записав на свой счет 65 забитых мячей и 105 голевых передач.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кевин сыграл 24 матча, забил пять голов (два - с пенальти) и сделал 11 ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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Комментарии (4)
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0
Alex1972
07 Апреля 2021, 14:42

Решение более чем правильное.... Он очень хорош....

1
Misha_diablo_football
07 Апреля 2021, 14:37

рыжый капитан голубого корабля останется ещё на долго...

1
ингерман
07 Апреля 2021, 13:49

ай красава.. основной номинант на зм-2021.. )

0
ARTUR
07 Апреля 2021, 13:18

Ожидаемо и очень хорошо что остался в сити , хотя конечно такого игрока хотела бы любая команда , желаю удачи этому парню .

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