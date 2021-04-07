«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с де Брёйне

Полузащитник Кевин де Брёйне пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Сити». Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до 2025-го года, об этом рапортует клубная пресс-служба.

29-летний бельгийский полузащитник выступает за английский топ-клуб с 2015-го года. Он перебрался в стан «горожан» из «Вольфсбурга».

Де Брёйне провел 255 поединков в составе «Манчестер Сити», записав на свой счет 65 забитых мячей и 105 голевых передач.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кевин сыграл 24 матча, забил пять голов (два - с пенальти) и сделал 11 ассистов.