«Тоттенхэм» заинтересовался Агуэро

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона, попал в сферу интересов очередного клуба.

Согласно информации The Telegraph, заинтересованность в услугах 32-летнего бомбардира проявляет лондонский «Тоттенхэм». Агуэро готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в стане «шпор», даже если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Ранее стало известно об интересе к Серхио со стороны «Интера», «Ювентуса», «Барселоны» и «Челси».

Агуэро играет за «Манчестер Сити» с 2011-го года. В нынешнем сезоне АПЛ форвард провел девять матчей, отметившись одним голом.