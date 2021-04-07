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«Тоттенхэм» заинтересовался Агуэро

07 Апреля 2021, 09:59,

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона, попал в сферу интересов очередного клуба.

Согласно информации The Telegraph, заинтересованность в услугах 32-летнего бомбардира проявляет лондонский «Тоттенхэм». Агуэро готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в стане «шпор», даже если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Ранее стало известно об интересе к Серхио со стороны «Интера», «Ювентуса», «Барселоны» и «Челси».

Агуэро играет за «Манчестер Сити» с 2011-го года. В нынешнем сезоне АПЛ форвард провел девять матчей, отметившись одним голом.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Серхио Агуэро
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