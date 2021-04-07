«МЮ» и «Эвертон» поборются за Кулибали

Центральный защитник сборной Сенегала и «Наполи» Калиду Кулибали близок к переезду в английскую Премьер-лигу грядущим летом, об этом рапортует в «Твиттере» инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, 29-летний футболист покинет неаполитанцев, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона. Руководство клуба рассчитывает выручить с его трансфера порядка 60 миллионов евро.

Главными претендентами на Кулибали считаются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Калиду выступает в составе «Наполи» с 2014-го года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2022/2023.