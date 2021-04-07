«МЮ» и «Эвертон» поборются за Кулибали

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07 Апреля 2021, 09:28,
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Центральный защитник сборной Сенегала и «Наполи» Калиду Кулибали близок к переезду в английскую Премьер-лигу грядущим летом, об этом рапортует в «Твиттере» инсайдер Николо Скира.
Согласно сведениям журналиста, 29-летний футболист покинет неаполитанцев, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона. Руководство клуба рассчитывает выручить с его трансфера порядка 60 миллионов евро.
Главными претендентами на Кулибали считаются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Калиду выступает в составе «Наполи» с 2014-го года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2022/2023.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Калиду Кулибали
Super fanat,подписываюсь под каждым твоим словом!так и есть-защитник на слуху,уверен,что перейдя к нам он только повысит свое мастерство,на примере-Видич из Спартака.И да-если не поторопиться,можно снова остаться у "пустого корыта"несмотря на то,что многие топ-клубы испытывают трудности с платежными обязательствами перед своими игроками и будут в ТО впуливать своих игроков,чтоб остаться на плаву и увеличить клубную финансовую сторону.
Встаньте в очередь за Кулибали выстроялась когорта клубов из разных стран...
Защита МЮ нуждается в усилении, как ни странно. И Кулибали туда подходит. Но нужно торопиться с трансфером, иначе игрок скоро эмоционально выгорит из-за постоянно срывающихся переговоров! Несмотря на его очевидное желание остаться в Наполи (лишь попадание в ЛЧ условие, без трофеев), он заслужил повышения. И, если этот переход не оформить сейчас, то уже никогда!