Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» создан для побед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш считает, что «манкунианцы» всегда должны бороться за трофеи.

«Мы не можем думать ни о чем другом в этом клубе, «Манчестер Юнайтед» создан для побед в турнирах, все вокруг хотят именно этого. Мы вышли в полуфинал Кубка лиги и проиграли «Манчестер Сити», но этого недостаточно. Это не для нас. Мы должны играть в финале и побеждать.

Перед началом сезона мало кто верил, что мы будем бороться за победу в чемпионате. Сейчас мы находимся на втором месте, но необходимо стать лучше, нам есть куда стремиться», - цитирует португальского футболиста ESPN.