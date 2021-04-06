Гуллит – об увольнении из «Челси»: «Навестил в Голландии маму, которая болела раком, а все говорили, что я тусовался»

Бывший футболист сборной Голландии Руд Гуллит вспомнил увольнение из «Челси».

«Сначала я не понимал, почему меня уволили, но через некоторое время понял причину. Моя мама была больна, у нее диагностировали рак груди. Я ездил в Голландию, чтобы просто побыть рядом с ней. Очень тяжело видеть, как болеет мама. Это было невыносимо, я хотел, чтобы она ушла как можно скорее, потому что тяжело находиться в таком состоянии. Я находился с мамой в Голландии, но меня уволили из-за того, что я слишком много тусовался в Амстердаме. Я был просто в шоке. Это что-то вроде удара в спину», - цитирует Гуллита beIN SPORTS.