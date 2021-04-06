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Бельерин может покинуть «Арсенал» летом

06 Апреля 2021, 20:25,

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может покинуть клуб.

Журналист Фабрицио Романо оценивает вероятность ухода Бельерина как высокую. В услугах футболиста по-прежнему заинтересован «ПСЖ», который не смог договориться с «Арсеналом» по Бельерину год назад. Ожидается, что парижане возобновят переговоры летом, но «канониры» не собираются делать никаких скидок французскому клубу.

26-летний испанец сыграл тридцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт Бельерина с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать пять миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Эктор Бельерин
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