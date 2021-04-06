Бельерин может покинуть «Арсенал» летом

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может покинуть клуб.

Журналист Фабрицио Романо оценивает вероятность ухода Бельерина как высокую. В услугах футболиста по-прежнему заинтересован «ПСЖ», который не смог договориться с «Арсеналом» по Бельерину год назад. Ожидается, что парижане возобновят переговоры летом, но «канониры» не собираются делать никаких скидок французскому клубу.

26-летний испанец сыграл тридцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт Бельерина с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать пять миллионов евро.