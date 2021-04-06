​Тухель прокомментировал конфликт Кепы и Рюдигера

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий по поводу конфликта между Кепой и Антонио Рюдигером, возникшего на тренировке.

«Я бы рассказал вам, если бы это было серьёзно, но это не так. Та ситуация не повлияла на наше поражение со счётом 2:5 от «Вест Бромвича». Кепа и Рюдигер потрясающе разобрались с этим эпизодом. Они решили проблему сразу после тренировки и показали мне, что у них хороший характер», - высказался Тухель на пресс-конференции. Слова немца приводит в Twitter журналист Низаар Кинселла.

«Челси» в настоящий момент готовится к матчу Лиги чемпионов против «Порту», который пройдёт седьмого апреля.