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​Тухель прокомментировал конфликт Кепы и Рюдигера

06 Апреля 2021, 17:52,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий по поводу конфликта между Кепой и Антонио Рюдигером, возникшего на тренировке.

«Я бы рассказал вам, если бы это было серьёзно, но это не так. Та ситуация не повлияла на наше поражение со счётом 2:5 от «Вест Бромвича». Кепа и Рюдигер потрясающе разобрались с этим эпизодом. Они решили проблему сразу после тренировки и показали мне, что у них хороший характер», - высказался Тухель на пресс-конференции. Слова немца приводит в Twitter журналист Низаар Кинселла. 

«Челси» в настоящий момент готовится к матчу Лиги чемпионов против «Порту», который пройдёт седьмого апреля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель, Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер
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