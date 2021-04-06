​«Манчестер Сити» сообщил об убытках

«Манчестер Сити» опубликовал финансовый отчёт за сезон 2019/2020. Доходы клуба сократились на 11% и составили 478,4 миллиона фунтов (почти 560 млн евро). Сокращение доходов связано с влиянием пандемии коронавируса, в частности с отсрочкой платежа по трансферу Лероя Сане в «Баварию».

Чистый убыток «Манчестер Сити» за указанный финансовый год составил 126 миллионов фунтов (около 147,3 миллиона евро). Впрочем, клуб рассчитывает вернуться к прибыльности уже в сезоне 2020/2021 за счёт меньшего влияния пандемии и отложенной прибыли.

«Манчестер Сити» на текущий момент уверенно лидирует в английской Премьер-лиге.