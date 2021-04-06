​Тухель – о поражении 2:5: «Мы выиграли бы эту игру в 99 других случаях»

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06 Апреля 2021, 16:30,
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На выходных «Челси» ошеломил своих фанатов, проиграв дома скромному «Вест Бромвичу» с нескромным результатом 2:5. Впрочем, Томас Тухель не видит трагедии в первом своём поражении на тренерском мостике «пенсионеров».
«Мы были лучше по всем показателям, включая ожидаемые голы. Сыграй мы этот матч ещё 99 раз, мы бы выиграли. Я бы даже сделал ставку на это… Просто мы допустили некоторые ошибки в обороне, и нас жёстко наказали за это», - высказался Тухель на пресс-конференции в преддверии игры Лиги чемпионов против «Порту».
«Порту» и «Челси» сыграют в нейтральной Севилье седьмого апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Томас Тухель