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​Тухель – о поражении 2:5: «Мы выиграли бы эту игру в 99 других случаях»

06 Апреля 2021, 16:30,

На выходных «Челси» ошеломил своих фанатов, проиграв дома скромному «Вест Бромвичу» с нескромным результатом 2:5. Впрочем, Томас Тухель не видит трагедии в первом своём поражении на тренерском мостике «пенсионеров».

«Мы были лучше по всем показателям, включая ожидаемые голы. Сыграй мы этот матч ещё 99 раз, мы бы выиграли. Я бы даже сделал ставку на это… Просто мы допустили некоторые ошибки в обороне, и нас жёстко наказали за это», - высказался Тухель на пресс-конференции в преддверии игры Лиги чемпионов против «Порту».

«Порту» и «Челси» сыграют в нейтральной Севилье седьмого апреля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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