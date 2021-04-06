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​Агуэро может выбрать «Челси» из-за желания приблизиться к Ширеру

06 Апреля 2021, 16:22,

На прошлой неделе стало известно, что Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» в конце сезона в статусе свободного агента. Аргентинец будет одним из самых привлекательных игроков на летнем трансферном рынке. Его связывают со многими клубами Европы, в частности с «Челси». Как сообщает Evening Standard, ссылаясь на окружение Агуэро, он может сделать выбор в пользу лондонского клуба из-за желания улучшить свои позиции в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги.

На сегодняшний день Агуэро со 181 голом занимает четвёртое место в рейтинге. До лидирующего Алана Ширера (260 голов) аргентинцу далеко, но выйти на второе место, опередив Уэйна Руни (208 голов), вполне реально.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021
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