​Агуэро может выбрать «Челси» из-за желания приблизиться к Ширеру

На прошлой неделе стало известно, что Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» в конце сезона в статусе свободного агента. Аргентинец будет одним из самых привлекательных игроков на летнем трансферном рынке. Его связывают со многими клубами Европы, в частности с «Челси». Как сообщает Evening Standard, ссылаясь на окружение Агуэро, он может сделать выбор в пользу лондонского клуба из-за желания улучшить свои позиции в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги.

На сегодняшний день Агуэро со 181 голом занимает четвёртое место в рейтинге. До лидирующего Алана Ширера (260 голов) аргентинцу далеко, но выйти на второе место, опередив Уэйна Руни (208 голов), вполне реально.