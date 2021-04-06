24-летний португальский вратарь Жоэль Перейра покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона, утверждает журналист Николо Скира в своем «Твиттере».

Согласно сведениям инсайдера, руководство манкунианского гранда не планирует продлевать трудовой договор с голкипером. Контракт между сторонами истекает летом 2021-го года.

Перейра является игроком «красных дьяволов» с 2015-го года. Он провел лишь один официальный поединок за английский гранд. Все остальное время Жоэль находился в арендах.

В нынешнем сезоне португалец выступает за «Хаддерсфилд». Он принял участие лишь в одном матче Чемпионшипа.