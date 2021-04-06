Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Перейра покинет «Манчестер Юнайтед»

06 Апреля 2021, 09:26,

24-летний португальский вратарь Жоэль Перейра покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона, утверждает журналист Николо Скира в своем «Твиттере».

Согласно сведениям инсайдера, руководство манкунианского гранда не планирует продлевать трудовой договор с голкипером. Контракт между сторонами истекает летом 2021-го года.

Перейра является игроком «красных дьяволов» с 2015-го года. Он провел лишь один официальный поединок за английский гранд. Все остальное время Жоэль находился в арендах.

В нынешнем сезоне португалец выступает за «Хаддерсфилд». Он принял участие лишь в одном матче Чемпионшипа.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Жоэль Перейра
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола