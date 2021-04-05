Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Бенитес: «Для меня приоритетом является английская Премьер-лига»

05 Апреля 2021, 22:50,

Экс-наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о своём будущем.

«За последние несколько месяцев я уже получил несколько предложений, но сейчас неподходящее время. Мне нужно было провести время с семьёй. Я хочу найти амбициозный клуб, который будет бороться за титулы. Ищу серьёзный проект.

Я всегда говорю, что ключ к успеху – это баланс как на поле, так и за его пределами. Приоритетом для меня является английская Премьер-лига. Моя семья находится в Англии, но я не могу исключать и переезд в другую страну.

Вернусь ли я в Испанию? Не думаю, что это случится в ближайший год, но ничего исключать не буду», - цитирует Бенитеса Marca.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Рафаэль Бенитес
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