Бенитес: «Для меня приоритетом является английская Премьер-лига»

Экс-наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о своём будущем.

«За последние несколько месяцев я уже получил несколько предложений, но сейчас неподходящее время. Мне нужно было провести время с семьёй. Я хочу найти амбициозный клуб, который будет бороться за титулы. Ищу серьёзный проект.

Я всегда говорю, что ключ к успеху – это баланс как на поле, так и за его пределами. Приоритетом для меня является английская Премьер-лига. Моя семья находится в Англии, но я не могу исключать и переезд в другую страну.

Вернусь ли я в Испанию? Не думаю, что это случится в ближайший год, но ничего исключать не буду», - цитирует Бенитеса Marca.