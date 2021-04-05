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Моура: «Забавно, что кому-то вообще приходится защищать Моуринью»

05 Апреля 2021, 21:38,

Форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура в очередной раз выступил в поддержку наставника «шпор» Жозе Моуринью.

«Забавно, что кому-то вообще приходится защищать Моуринью. Его достижения и заслуги говорят сами за себя», - цитирует бразильского футболиста ESPN Brazil.

После тридцати туров «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе сорок девять очков. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет уже двадцать пять зачетных баллов.

Моура сыграл сорок четыре матча за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне, забил девять голов и отдал семь голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Лукас Моура
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