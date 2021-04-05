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Отношения Сульшера и де Хеа начали портиться давно

05 Апреля 2021, 14:54,

Отношения главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера и голкипера команды Давида де Хеа «становились проблемой» ещё давно. Об этом пишет Manchester Evening News, ссылаясь на источники в раздевалке команды.

Сульшер хотел сделать выбор в пользу голкипера Дина Хендерсона ещё в ноябре перед игрой с «Вест Бромвичем», но Давид де Хеа выразил недовольство, после чего тренер отвёл испанца в сторону. В итоге именно де Хеа занял место в рамке. Аналогичная ситуация произошла в конце февраля перед игрой против «Челси», передаёт источник.

В воскресенье в игре против «Брайтона» Уле Гуннар Сульшер выпустил в основе Дина Хендерсона. Накануне появилась информация о том, что де Хеа может покинуть «МЮ» летом.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Уле Гуннар Сульшер
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