​«Тоттенхэм» - на 2 месте в АПЛ по результатам первых таймов

«Тоттенхэм» гораздо лучше проводит первые таймы, чем вторые. Как сообщает Opta, если посчитать очки по итогам только первых таймов в играх нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, команда Жозе Моуринью будет занимать второе место с 54 зачётными баллами, уступая только «Манчестер Сити» (64 очка). На третьем месте в этой символической таблице располагается «Челси» (49 очков), в пятёрке также находятся «Вест Хэм» (47) и «Эвертон» (45).

На самом деле «Тоттенхэм» занимает пятое место в Премьер-лиге, отставая от четвёртого «Челси» на два зачётных балла. В воскресенье «шпоры» не смогли обыграть «Ньюкасл», сыграв вничью со счётом 2:2.