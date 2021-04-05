Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Тоттенхэм» - на 2 месте в АПЛ по результатам первых таймов

05 Апреля 2021, 14:31,

«Тоттенхэм» гораздо лучше проводит первые таймы, чем вторые. Как сообщает Opta, если посчитать очки по итогам только первых таймов в играх нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, команда Жозе Моуринью будет занимать второе место с 54 зачётными баллами, уступая только «Манчестер Сити» (64 очка). На третьем месте в этой символической таблице располагается «Челси» (49 очков), в пятёрке также находятся «Вест Хэм» (47) и «Эвертон» (45).

На самом деле «Тоттенхэм» занимает пятое место в Премьер-лиге, отставая от четвёртого «Челси» на два зачётных балла. В воскресенье «шпоры» не смогли обыграть «Ньюкасл», сыграв вничью со счётом 2:2.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Эвертон, Вест Хэм
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RedMonk
05 Апреля 2021, 15:01

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