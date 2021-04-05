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Ван дер Ваарт: «Кейн - лучший нападающий мира после Левандовски»

05 Апреля 2021, 11:42,

Известный в прошлом голландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт, поигравший за мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм», высказался относительно лидера «шпор» Гарри Кейна.

«Кейн - лучший нападающий мира после Роберта Левандовски. Я бы посоветовал ему продолжить карьеру в Англии. Ему стоит выбрать «Манчестер Юнайтед» или другой гранд.

Гарри будет намного комфортнее в Англии. В других чемпионатах британцы редко добиваются успеха», - приводит слова ван дер Ваарта портал Goal.com.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Кейну со стороны каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарри Кейн, Рафаэль Ван Дер Ваарт
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