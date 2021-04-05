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Гвардиола: «ФИФА и УЕФА уничтожают футболистов загруженным календарём»

05 Апреля 2021, 11:27,

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», выразил недовольство календарем нынешнего сезона.

«Футболисты - это люди, а не роботы. Любому человеку необходим отдых. ФИФА и УЕФА уничтожают игроков очень загруженным календарем. У нас не было ни одной свободной недели с начала сезона. Не существует футболистов, которым под силу выдержать такой график. Это нереально», - цитирует наставника портал Goal.

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. В 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» встретятся с дортмундской «Боруссией».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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