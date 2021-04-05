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Моуринью высказался о будущем Кейна

05 Апреля 2021, 10:40,

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением относительно будущего нападающего Гарри Кейна.

«Я не общался с ним по поводу будущего. Кейн - настоящий профи, он выкладывается на каждой тренировке. Гарри очень преданный игрок. У него действующее соглашение с клубом. Если он захочет обсудить со мной свое будущее, то я готов», - приводит слова португальского тренера beIN Sports.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему бомбардиру со стороны каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Кейн провел 28 поединков, забил 19 мячей и сделал 13 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Гарри Кейн
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