Сульшер: «Де Хеа ещё сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о будущем в команде испанского голкипера Давида де Хеа. В последних играх испанец находится на скамейке запасных, а в основном составе выходит Дин Хендерсон.

«У нас есть два сильных голкипера, они оба достойны играть в основном составе. Де Хеа небольшой отрезок времени провел у себя на родине, затем проходили матчи сборных. Он не играл около месяца. Но могу заверить, что Давид еще сыграет за «Манчестер Юнайтед», - передает слова норвежского тренера BBC Sport.

В текущем розыгрыше АПЛ 30-летний испанец провел 24 встречи, в которых пропустил 27 голов.