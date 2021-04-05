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Сульшер: «Де Хеа ещё сыграет за «Манчестер Юнайтед»

05 Апреля 2021, 10:25,

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о будущем в команде испанского голкипера Давида де Хеа. В последних играх испанец находится на скамейке запасных, а в основном составе выходит Дин Хендерсон.

«У нас есть два сильных голкипера, они оба достойны играть в основном составе. Де Хеа небольшой отрезок времени провел у себя на родине, затем проходили матчи сборных. Он не играл около месяца. Но могу заверить, что Давид еще сыграет за «Манчестер Юнайтед», - передает слова норвежского тренера BBC Sport.

В текущем розыгрыше АПЛ 30-летний испанец провел 24 встречи, в которых пропустил 27 голов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Давид Де Хеа, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
05 Апреля 2021, 10:53

Когда-то из лучшего кипера АПЛ и наследника Касильяса, сделали посредственного игрока... Жаль надо было уходить в Реал когда просили за 100 лямов....

0
Reich83
05 Апреля 2021, 10:40

Де Хеа пора уходить, Хендерсон лучше

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