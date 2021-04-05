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Алькантара: «Огромное удовольствие играть под руководством Клоппа»

05 Апреля 2021, 08:08,

Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара высказался о работе под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа.

«Огромное удовольствие играть под руководством Клоппа. Это просто фантастика. Этот тренер может многому вас научить. Под его руководством футболисты прогрессируют. К тому же в «Ливерпуля» собраны отличные исполнители, вместе с которыми намного легче показывать хорошую игру», - приводит слова испанца Goal.com.

Напомним, что Тьяго перешел в мерсисайдский гранд из мюнхенской «Баварии». 29-летний полузащитник сыграл 16 матчей в АПЛ и получил четыре желтые карточки.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Тьяго Алькантара
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