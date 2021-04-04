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​Дибала откажет «Эвертону»

04 Апреля 2021, 12:39,

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клуб в летнее трансферное окно. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца следующего сезона, и, если верить слухам, футболист отклонил предложение «старой синьоры» о новом трудовом соглашении. Поговаривают, что отношения Дибалы с клубом испортились, а скандал с нарушением карантина только усугубил ситуацию.

Осуществить трансфер Дибалы очень хочет английский «Эвертон», но футболист не заинтересован в этом варианте и ответит отказом. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на CaughtOffside.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала забил три гола и отдал два голевых паса в шестнадцати матчах за «Ювентус».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Эвертон, Пауло Дибала, Трансферы футбола - лето 2021
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