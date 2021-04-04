Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Манчестер Сити» предпочитает Холанна Месси

04 Апреля 2021, 12:33,

Лионель Месси больше не является приоритетным вариантом усиления состава для «Манчестер Сити». Как сообщает The Mirror, лидеры английской Премьер-лиги предпочитают направить все усилия на подписание Эрлинга Холанна.

Осуществить трансфер Холанна «Манчестер Сити» стало гораздо важнее после того, как клуб анонсировал уход Серхио Агуэро в конце сезона в связи с истечением срока трудового соглашения. Аргентинец покинет манкунианский клуб после десяти лет выступлений в его рядах.

Напомним, что в последние месяцы в прессе ходило множество слухов о возможном воссоединении в «Манчестер Сити» Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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