​«Манчестер Сити» предпочитает Холанна Месси

Лионель Месси больше не является приоритетным вариантом усиления состава для «Манчестер Сити». Как сообщает The Mirror, лидеры английской Премьер-лиги предпочитают направить все усилия на подписание Эрлинга Холанна.

Осуществить трансфер Холанна «Манчестер Сити» стало гораздо важнее после того, как клуб анонсировал уход Серхио Агуэро в конце сезона в связи с истечением срока трудового соглашения. Аргентинец покинет манкунианский клуб после десяти лет выступлений в его рядах.

Напомним, что в последние месяцы в прессе ходило множество слухов о возможном воссоединении в «Манчестер Сити» Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолы.