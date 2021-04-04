Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Артета высказался о сроках восстановления Луиса

04 Апреля 2021, 11:52,

Защитник «Арсенала» Давид Луис пропустил субботний матч команды против «Ливерпуля» из-за травмы. Наставник «канониров» Микель Артета после игры высказался о состоянии бразильского футболиста.

«Ситуация с коленом Давида Луиса? Мы пока не знаем. Есть несколько вариантов: операция или консервативное лечение. Сейчас мы ведём переговоры с врачами, чтобы принять правильное решение. Посмотрим. По крайней мере, несколько недель Давид точно пропустит», - приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

В двадцати девяти матчах нынешнего сезона Давид Луис отметился двумя забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Давид Луис
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола