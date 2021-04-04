​Артета высказался о сроках восстановления Луиса

Защитник «Арсенала» Давид Луис пропустил субботний матч команды против «Ливерпуля» из-за травмы. Наставник «канониров» Микель Артета после игры высказался о состоянии бразильского футболиста.

«Ситуация с коленом Давида Луиса? Мы пока не знаем. Есть несколько вариантов: операция или консервативное лечение. Сейчас мы ведём переговоры с врачами, чтобы принять правильное решение. Посмотрим. По крайней мере, несколько недель Давид точно пропустит», - приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

В двадцати девяти матчах нынешнего сезона Давид Луис отметился двумя забитыми мячами.