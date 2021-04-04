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​Сульшер: «Агуэро в «Манчестер Юнайтед»? Я не одобряю такие переходы»

04 Апреля 2021, 11:33,

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу возможности подписать Серхио Агуэро, который летом уйдёт из «Манчестер Сити».

«Если бы во времена выступлений за «Манчестер Юнайтед» я перешёл в конкурирующий клуб, то где же моя преданность? Конечно, преданность – одна из ценностей, которые я высоко ценю. Поэтому я не ожидаю ситуаций, когда футболист десять лет играл за один клуб, а потом переходит к местному противнику.

Я знаю, что мы профессионалы, но когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», ты не пойдёшь в «Манчестер Сити». Да, есть такие примеры, но я не одобряю такие переходы», - цитирует Сульшера сайт Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
04 Апреля 2021, 12:04

детский сад,чесслово!!Футбол уже давным давно из игры миллионов превратился в рынок мирового уровня и биржу такого же масштаба-какие тут преданности и стериотипы.Игрок мирового топ-уровня,скорее всего с Фернандешем и погбой заиграет.Надо брать однозначно,если конечно он сам пойдет,а не уедет в ла-лигу.

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